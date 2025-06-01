Двое футболистов уйдут из одного из аутсайдеров Группы выбывания Первой Лиги, - Источник

Двое футболистов уйдут из одного из аутсайдеров Группы выбывания Первой Лиги.

Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что из "Феникс-Мариуполя" уйдут вингер Сергей Машталир и защитник Владислав Дворовенко.

Сергей Машталир присоединился к клубу в марте 2025 года свободным агентом и сыграл шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Владислав Дворовенко тоже присоединился в марте 2025 года и сыграл в четырех матчах команды.

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"Феникс-Мариуполь" по итогам сезона 2024/25 занял пятое место, набрав 25 баллов. В следующем сезоне команда продолжит выступления в Первой Лиге.