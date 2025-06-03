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Плей-офф за Первую лигу. Интригующее противостояние в Буче

Первая лига
Обновлено

Ответственная игра для обеих команд

Плей-офф за Первую лигу. Интригующее противостояние в Буче

Ффото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською


Уже завтра в Буче сыграют первый матч плей-офф за право в следующем сезоне выступать в Первой лиге. Хватит ли у представителя Второй лиги сил на это двухматчевое противостояние?

Плей-офф офф за право играть в Первой лиге. Первый матч

"Колос-2" - "Подолье"

04.06.2025. 12:00. "Юбилейный". Буча

"Колос-2" выиграл группу Б Второй лиги, но в финальном плей-офф уступил "Пробою". В Городенке "Колос-2" проигрывал 0:2, но за счет характера смог забить трижды и сравнять счет в серии. Отметим шикарный гол 39-летнего Шевчука. Тем не менее, в серии пенальти все же уступили. Стоит отдать должное подопечным Бондаренко, которые верили в собственные силы и до последнего не сдавались. Хватит ли у команды сил на противостояние против опытного соперника?

"Подолье" заняло седьмое место в группе "Выбывание". От подопечных Ковальца ожидали большего, но они играли слишком не стабильно. В последнем матче регулярного чемпионата хмельницкий коллектив не смог переиграть "Диназ" - 0:0. Таким образом, впервые за 13-ть матчей в Первой лиге "Подолье" не смогло забить. У гостей более мощный кадровый потенциал. К тому же, они будут более свежими, ведь имели возможность планомерно готовиться к этому противостоянию. Но это не значит, что "Подолье" ожидает легкая прогулка.

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