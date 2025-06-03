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Виктория завершила сотрудничество с защитником

Первая лига

Евгений Корохов покинул клуб

Виктория завершила сотрудничество с защитником

Фото: ФК Вікторія Суми

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Защитник Евгений Корохов покинул "Викторию", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 27-летнего футболиста заканчивается 30 июня 2025 года, и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Корохов присоединился к "Виктории" в феврале 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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Напомним, "Виктория" по итогам сезона-2024/25 выиграла группу Выбывание Первой лиги.

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Виктория (Сумы)
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Источник:
ФК Вікторія Суми
Опубликовал: Алина Ерофеева
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