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Виктория завершила сотрудничество с защитником
Евгений Корохов покинул клуб
Фото: ФК Вікторія Суми
Защитник Евгений Корохов покинул "Викторию", сообщает пресс-служба клуба.
Контракт 27-летнего футболиста заканчивается 30 июня 2025 года, и стороны решили не продолжать сотрудничество.
Корохов присоединился к "Виктории" в феврале 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
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Напомним, "Виктория" по итогам сезона-2024/25 выиграла группу Выбывание Первой лиги.
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Источник:ФК Вікторія Суми
Опубликовал: Алина Ерофеева
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