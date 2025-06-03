Виктория завершила сотрудничество с защитником

Защитник Евгений Корохов покинул "Викторию", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 27-летнего футболиста заканчивается 30 июня 2025 года, и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Корохов присоединился к "Виктории" в феврале 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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Напомним, "Виктория" по итогам сезона-2024/25 выиграла группу Выбывание Первой лиги.