Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная
Эксперт в студии - Николай Цымбал
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 02.06.2025.
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Гость программы - бывший тренер "Миная" и ФК "ЮКСА" Николай Цымбал.
В выпуске:
- Плей-офф в УПЛ: в следующем сезоне в элите сыграют аж четыре участника соревнований ПФЛ;
- Группа Выбывания: "Виктория" — лучшая, "Нива" теряет шанс на победу в группе;
- Вторая лига: первый матч "за бронзу", "Колос-2" сыграет с "Подольем" в матче за право играть в Первой лиге;
- Новый конкурс от SELECT Sport Украина.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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