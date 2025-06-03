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Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Первая лига

Эксперт в студии - Николай Цымбал

Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 02.06.2025.

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Гость программы - бывший тренер "Миная" и ФК "ЮКСА" Николай Цымбал.

В выпуске:

  • Плей-офф в УПЛ: в следующем сезоне в элите сыграют аж четыре участника соревнований ПФЛ;
  • Группа Выбывания: "Виктория" — лучшая, "Нива" теряет шанс на победу в группе;
  • Вторая лига: первый матч "за бронзу", "Колос-2" сыграет с "Подольем" в матче за право играть в Первой лиге;
  • Новый конкурс от SELECT Sport Украина.

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Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная Николай Цымбал
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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