Самый возрастной футболист Первой лиги завершил карьеру

Самый старший футболист Первой лиги сезона 2024/25 Сергей Старенький объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.

Уже бывший играющий директор "Диназа" хочет сосредоточиться на обязанностях руководителя вышгородской команды, недавно вылетевшей во Вторую лигу.



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Также Старенький намерен организовать в Вышгороде прощальный матч, где соберутся его экс-одноклубники, тренеры и известные футболисты.

В течение карьеры Сергей выступал за "Десну", "Львов", "Александрию", киевский "Арсенал" и белорусские "Торпедо" и "Сморгонь". В прошлом сезоне он отыграл 17 матчей за "Диназ", отметившись одним голом и тремя ассистами.