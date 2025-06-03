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Самый возрастной футболист Первой лиги завершил карьеру
Все-таки повесил бутсы на гвоздь
UA-Football
Самый старший футболист Первой лиги сезона 2024/25 Сергей Старенький объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.
Уже бывший играющий директор "Диназа" хочет сосредоточиться на обязанностях руководителя вышгородской команды, недавно вылетевшей во Вторую лигу.
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Также Старенький намерен организовать в Вышгороде прощальный матч, где соберутся его экс-одноклубники, тренеры и известные футболисты.
В течение карьеры Сергей выступал за "Десну", "Львов", "Александрию", киевский "Арсенал" и белорусские "Торпедо" и "Сморгонь". В прошлом сезоне он отыграл 17 матчей за "Диназ", отметившись одним голом и тремя ассистами.
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