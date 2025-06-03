Защитник Левого Берега, который находился в аренде, вернется в клуб, - Источник

Защитник "Левого Берега", который находился в аренде, вернется в клуб.

Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что Владимир Швец попытается проявить себя в киевской команде.

"После поединков плей-офф игрок серьезно настроен доказать свою профпригодность в рядах "аистов"", - сообщил журналист.

Швец перешел в "Подолье" в марте 2025 года на правах аренды. Он принял участие в четырех матчах хмельницкого клуба, в которых получил одну желтую и одну красную карточку.

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Напомним, что "Левый Берег" в сезоне 2025/26 будет играть в Первой Лиге.