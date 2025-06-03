Вице-президент Левого Берега объяснил разрыв сотрудничества с Металлистом 1925

Вице-президент "Левого Берега" Игорь Матаков подтвердил, что клуб действительно разорвал сотрудничество с "Металлистом 1925".

– Письмо о прекращении сотрудничества "Левого Берега" с "Металлистом 1925", которое появилось вчера в сети, соответствует действительности?

– Конечно.

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– Могли бы подробнее объяснить, почему вы его разрываете?

– А как мы можем сотрудничать с людьми, которые называют нас позорными словами? Вы считаете, что это как-то целесообразно? Вы видели эти записи? Какие могут быть вопросы?

– Вопросы возникли и потому, что на этом же матче болельщики "Левого Берега" тоже высказывались в сторону соперника не слишком цензурно.

– Я не знаю. Вы мне докажите. Я не могу говорить за болельщиков "Левого Берега". Давайте использовать факты, а не какие-то домыслы, пожалуйста, - сказал Матаков для Tribuna.com.