Кучер: Хотелось бы услышать конкретику по поводу будущего Черноморца

Главный тренер " Черноморца " Александр Кучер рассказал о целях и задачах команды в Первой лиге.

– Я так понимаю, что "Черноморец" в новом сезоне будет уже другой командой в плане кадров. Селекционная служба клуба работает над поиском усиления для команды?

– Селекционная служба работает, я работаю. Смотрим, ищем футболистов. Надо формировать новую команду. В прошлом сезоне у нас было много арендованных игроков. Также команду покинут те ребята, которых вы раньше упомянули. Поэтому работаем в поте лица, потому что нужно формировать боеспособный коллектив на новый сезон, который сможет решать задачу.

– Хочу отдать вам должное, ведь не каждый тренер решится посреди сезона возглавить команду, которая идет на вылет, попытаться ее спасти. Основная причина неудачи "Черноморца" – психология (имею в виду постоянное давление результата) или все же ускоренное кадровое формирование?

– Знаете, трудно что-то сказать. Конечно, я анализировал причины. Думаю, что все проблемы вместе накопились и это помешало нам демонстрировать более качественный уровень игры. Надо было возвращать уверенность ребятам, внушить в них веру, что они все еще умеют играть в футбол. Но, видим, что физическое состояние игроков, тот же кадровый вопрос (команда собиралась очень быстро, я так понимаю) сыграл против нас.

Однако я видел, что многим ребятам удалось достучаться, они вернули уверенность в собственных силах. У команды уже было другое состояние в конце сезона. Самое главное было донести им мнение о том, что они умеют играть в футбол и не должны никого бояться.

– Задача на новый сезон для "Черноморца" проста – вернуться в УПЛ?

– Исходя из разговора с руководством клуба, так – да. Хотелось бы услышать конкретику по поводу будущего. Главное, чтобы в команде все было ровно и стабильно. Пока это одна из главных проблем украинских клубов – отсутствие стабильности. Хотя на этом все строится.