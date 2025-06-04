Металлист 1925 стал лишь пятым клубом, который выиграл бронзу Первой лиги более одного раза

Как и в сезоне 2020/21, по итогам кампании 2024/25 харьковская команда завершила регулярный чемпионат на третьем месте. До "желто-синих" всего 4 клуба выигрывали бронзовые награды Первой лиги хотя бы дважды.

Ахтырский "Нефтяник" финишировал в топ-3 в розыгрышах 1992/93 и 2003/04. В четырех сезонах это делала алчевская "Сталь" (1995/96, 2009/10, 2010/11, 2013/14). Аналогичное количество бронзовых медалей у "Оболони" (2001/02, 2006/07, 2007/08 и 2015/16).

Рекорд принадлежит "Александрии". Действующий вице-чемпион страны занимал третью позицию в Первой лиге 5 раз (1992, 1993/94, 2000/01, 2008/09, 2012/13).