Колос-2 – Подолье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге

Сегодня, 4 июня, состоится первый матч плей-офф за право выступать в Первой лиге-2025/26.

На поле сойдутся "Колос-2", который выиграл группу Б Второй лиги, и "Подолье", занявшее 15-е место в группе Выбывания Первой лиги.

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Начало игры - в 12:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ и "Колоса-2".

Ответный поединок пройдет 8 июня в Хмельницком.

Плей-офф за право играть в Первой лиге-2025/26. Первый матч

04.06.2025

Буча, "Юбилейный"

"Колос-2" 12:00 "Подолье"

Видеотрансляция - YouTubе-канал ПФЛ и "Колоса-2"