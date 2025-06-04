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Колос-2 – Подолье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге

Первая лига
Обновлено

Колос-2 – Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.06.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос-2 – Подолье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге

Фото: facebook.com/fckolos2kovalivka

Новина українською

Сегодня, 4 июня, состоится первый матч плей-офф за право выступать в Первой лиге-2025/26.

На поле сойдутся "Колос-2", который выиграл группу Б Второй лиги, и "Подолье", занявшее 15-е место в группе Выбывания Первой лиги.

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Начало игры - в 12:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ и "Колоса-2".

Ответный поединок пройдет 8 июня в Хмельницком.

Плей-офф за право играть в Первой лиге-2025/26. Первый матч
04.06.2025
Буча, "Юбилейный"
"Колос-2" 12:00 "Подолье"
Видеотрансляция - YouTubе-канал ПФЛ и "Колоса-2"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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