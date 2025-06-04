Плей-офф за Первую лигу. Колос-2 - Подолье 0:2. Команда Ковальца существенно приблизилась к своей цели

В Буче сыграли первый матч плей-офф за право следующего сезона выступать в Первой лиге. Вторая команда по итогам сезона Второй лиги принимала седьмую команду группы "Выбывание" Первой лиги. "Колос-2" запомнился своим характером в выездном противостоянии с "Пробоем", поэтому с этим соперником стоило считаться.

Коллектив из Ковалевки не прижимался к собственным воротам и даже больше атаковал в начале встречи. Довольно странно, но представители Первой лиги отдали инициативу соперникам. Стоит отдать должное подопечным Бондаренко, которые играли первым номером. Тем не менее, на 19-й минуте именно гости открыли счет. После подачи Савина первым на мяче оказался Балан, который из пределов штрафной мощно пробил в верхний угол - 0:1. На 24-й минуте очень опасно пробивал Бриженко, но спас "Подолье" опытный Юрчук. После пропущенного гола коллектив из Ковалевки продолжал создавать моменты, но забить не удавалось. Первый тайм завершился со счетом 0:1. Гораздо интереснее играли хозяева, но результат на табло.

В начале второго тайма гости забили во второй раз. Савин подал с углового и после неудачной игры Бриженко с линии переправил мяч в сетку Шкиндер - 0:2. А ковалевцы и после перерыва не могли довести свои атаки до логического завершения. С реализацией были существенные проблемы у "Колоса-2".

Ответный матч пройдет 8-го июня в Хмельницком.

Плей-офф за право участия в Первой лиге. Первый матч

"Колос-2" - "Подолье" 0:2

Голы: Балан (19), Шкиндер (49)

"Колос-2" (стартовый состав): Михеев - Сокол, Терехов, Канаев, Харжевский, Головкин, Дымнич, Шевчук, Недоля, Бриженко, Рублев

"Подолье" (стартовый состав): Юрчук - Балан, Азизов, Веремеенко, Шкиндер, Корешков, Снижко, Панчишин, Гемега, Савин, Шаврин