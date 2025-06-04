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Буковина сообщила об уходе опытного защитника
Игорь Солдат покинул клуб
Фото: ФК Буковина
Опытный фланговый защитник Игорь Солдат покинул "Буковину", сообщает пресс-служба "желто-черных".
Контракт 34-летнего футболиста с черновицким клубом истекает в конце июня, и стороны решили не продлевать соглашение.
Солдат перешел в "Буковину" в январе 2024 года. За полтора сезона в составе команды правый защитник провел в общей сложности 23 матча, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.
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Ранее "Буковину" покинули полузащитник Роман Бодня и голкипер Иван Пономаренко.
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Источник:ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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