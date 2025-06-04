  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковина сообщила об уходе опытного защитника

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина сообщила об уходе опытного защитника

Первая лига

Игорь Солдат покинул клуб

Буковина сообщила об уходе опытного защитника

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Опытный фланговый защитник Игорь Солдат покинул "Буковину", сообщает пресс-служба "желто-черных".

Контракт 34-летнего футболиста с черновицким клубом истекает в конце июня, и стороны решили не продлевать соглашение.

Солдат перешел в "Буковину" в январе 2024 года. За полтора сезона в составе команды правый защитник провел в общей сложности 23 матча, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее "Буковину" покинули полузащитник Роман Бодня и голкипер Иван Пономаренко.

По теме
yellow-arrow
Колос-2 – Подолье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге
yellow-arrow
Металлист 1925 стал лишь пятым клубом, который выиграл бронзу Первой лиги более одного раза
yellow-arrow
Кучер: Хотелось бы услышать конкретику по поводу будущего Черноморца
Буковина (Черновцы) Игорь Солдат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости