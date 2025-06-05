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Первая лига еще никогда не отправляла больше 3-х команд на повышение
Будет рекорд, если межсезонье пройдет без сюрпризов
Фото: ФК Епіцентр
По итогам регулярного чемпионата Первой лиги и переходного плей-офф, сразу 4 представителя ПФЛ в сезоне 2025/26 будут выступать на самом высоком уровне украинского футбола. То есть, состав участников УПЛ мгновенно изменится на 25%.
Ранее из Первой лиги повышалось максимум 3 команды, хотя рекорд Высшей лиги по количеству вылетевших в одном чемпионате – 6. Это связано с частыми изменениями форматов и регламента соревнований. В прошлые годы в четырех сезонах с ПФЛ к элите присоединялось не более 3 клубов:
- 2001/02 – 3: "Волынь", "Черноморец", "Оболонь";
- 2019/20 – 3: "Ингулец", "Минай", "Рух";
- 2020/21 – 3: "Верес", "Черноморец", "Металлист 1925";
- 2022/23 – 3: "Полесье", "Оболонь", ЛНЗ;
После кампании 2017/18 в УПЛ также должны были повыситься 3 команды. ФК "Полтава" хоть и выбила "Черноморец" в переходном плей-офф (0:1, 3:0), но позже отказалась от участия в турнире.
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