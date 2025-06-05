Первая лига
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Не Кудровкой единой. Еще 8 клубов за 2 года проделывали путь от Второй лиги до высшего дивизиона
Но в некоторых случаях быстрое повышение привело к стремительному падению
Фото - UA-Футбол
"Кудровка" стала 9-й командой, которая всего за 2 сезона попала в УПЛ. Большинство подобных историй происходило за последние 12 лет:
- "Борисполь" / ЦСКА-Борисфен – 1993-1995;
- "Оболонь" – 2000-2002;
- "Сталь" (Каменское) – 2013-2015;
- "Верес" – 2015-2017, 2019-2021;
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- "Днепр-1" – 2017-2019;
- "Горняк" / "Кривбасс" – 2020-2022;
- "Металл" / "Металлист" – 2020-2022;
- ЛНЗ – 2021-2023;
- "Кудровка" – 2023-2025.
Отметим, что ЦСКА-Борисфен и Верес через год после повышения были фактически заменены другими клубами, а Сталь и Днепр-1 просуществовали несколько лет и стали уже историей.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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