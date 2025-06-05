Не Кудровкой единой. Еще 8 клубов за 2 года проделывали путь от Второй лиги до высшего дивизиона

"Кудровка" стала 9-й командой, которая всего за 2 сезона попала в УПЛ. Большинство подобных историй происходило за последние 12 лет:

" Борисполь " / ЦСКА-Борисфен – 1993-1995;

" / – 1993-1995; " Оболонь " – 2000-2002;

" – 2000-2002; " Сталь " (Каменское) – 2013-2015;

" (Каменское) – 2013-2015; "Верес" – 2015-2017, 2019-2021;

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" Днепр-1 " – 2017-2019;

" – 2017-2019; " Горняк " / " Кривбасс " – 2020-2022;

" / " " – 2020-2022; " Металл " / " Металлист " – 2020-2022;

" / " " – 2020-2022; ЛНЗ – 2021-2023;

– 2021-2023; "Кудровка" – 2023-2025.

Отметим, что ЦСКА-Борисфен и Верес через год после повышения были фактически заменены другими клубами, а Сталь и Днепр-1 просуществовали несколько лет и стали уже историей.