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Не Кудровкой единой. Еще 8 клубов за 2 года проделывали путь от Второй лиги до высшего дивизиона

Первая лига
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Но в некоторых случаях быстрое повышение привело к стремительному падению

Не Кудровкой единой. Еще 8 клубов за 2 года проделывали путь от Второй лиги до высшего дивизиона

Фото - UA-Футбол

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"Кудровка" стала 9-й командой, которая всего за 2 сезона попала в УПЛ. Большинство подобных историй происходило за последние 12 лет:

  • "Борисполь" / ЦСКА-Борисфен – 1993-1995;
  • "Оболонь" – 2000-2002;
  • "Сталь" (Каменское) – 2013-2015;
  • "Верес" – 2015-2017, 2019-2021;

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  • "Днепр-1" – 2017-2019;
  • "Горняк" / "Кривбасс" – 2020-2022;
  • "Металл" / "Металлист" – 2020-2022;
  • ЛНЗ – 2021-2023;
  • "Кудровка" – 2023-2025.

Отметим, что ЦСКА-Борисфен и Верес через год после повышения были фактически заменены другими клубами, а Сталь и Днепр-1 просуществовали несколько лет и стали уже историей.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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