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"Попытаюсь задействовать отечественных звезд". Старенький планирует провести прощальный матч

Первая лига

Сергей Старенький завершил карьеру в 40 лет

"Попытаюсь задействовать отечественных звезд". Старенький планирует провести прощальный матч

Фото: ФК Діназ

Новина українською

Экс-полузащитник "Десны", "Львова", "Александрии", "Арсенала" и "Диназа" Сергей Старенький рассказал о завершении карьеры и возможном прощальном матче с участием известных украинских тренеров.

– Сергей, после окончания нынешнего сезона вы в 40-летнем возрасте завершили карьеру. Стремились к какому-то рекорду или просто получали удовольствие от футбола, поэтому так долго выступали?

– Ни за какими рекордами я не стремился. Просто хотелось помочь молодым партнерам набираться опыта, который они получали в Первой лиге. Конечно, у меня уже был не самый лучший возраст для профессионального футбола (улыбается), но физически я себя чувствовал на уровне.

Когда в 2022 году я пришел сюда работать директором, у меня появилась мечта, чтобы в "Диназе" выступало как можно больше местных воспитанников.

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– Слышал, что вы хотите организовать прощальный матч. Если да, то кто в нем будет участвовать?

– Хочу собрать ребят из "Александрии", "Десны", "Диназа", сделать такой микст. Хотя пока это больше на уровне разговоров. Но вообще хотим сделать такой благотворительный матч. Если удастся это воплотить в жизнь, то попытаюсь задействовать в нем и каких-то отечественных звезд.

– Кто будет тренировать команды?

– В любом случае я приглашу и Владимира Шарана, и Александра Рябоконя, и Александра Головко. Тех людей, с которыми я больше всего проработал, - сказал Старенький для Sport.ua.

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Сергей Старенький
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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