Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина объявила о расставании с центрбеком
Стороны решили не продлевать контракт
Фото: ФК Буковина
Центральный защитник Максим Лопыренок покидает "Буковина", сообщает пресс-служба команды.
Контракт 30-летнего футболиста с черновицким клубом истекает в конце июня, и стороны решили не продлевать соглашение.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Лопыренок перешел в "Буковину" в феврале 2024 года. Всего за полтора сезона в составе "желто-черных защитник сыграл в 22 матчах, в которых отдал одну голевую передачу.
В прошедшей кампании 2024/25 центрбек провел за команду 12 поединков – 7 матчей в Первой лиге и 5 игр в Кубке Украины.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Тренер Зари объяснил, почему не выпускал Супрягу на поле
- В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
- Не в пользу Александрии. Шищенко сделал свой выбор
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре