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Буковина объявила о расставании с центрбеком

Первая лига

Стороны решили не продлевать контракт

Буковина объявила о расставании с центрбеком

Фото: ФК Буковина

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Центральный защитник Максим Лопыренок покидает "Буковина", сообщает пресс-служба команды.

Контракт 30-летнего футболиста с черновицким клубом истекает в конце июня, и стороны решили не продлевать соглашение.

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Лопыренок перешел в "Буковину" в феврале 2024 года. Всего за полтора сезона в составе "желто-черных защитник сыграл в 22 матчах, в которых отдал одну голевую передачу.

В прошедшей кампании 2024/25 центрбек провел за команду 12 поединков – 7 матчей в Первой лиге и 5 игр в Кубке Украины.

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Буковина (Черновцы) Максим Лопыренок
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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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