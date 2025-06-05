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Проявил себя. Буковина продлила контракт с центральным защитником
Это круто!
Фото: ФК Буковина
"Буковина" продлила контракт с центральным защитником.
Никита Безуглый продлил контракт с черновицким клубом до 2026 года.
"Безуглый рекордные пять раз попадал в символические сборные тура Первой лиги, а также - в символическую сборную по итогам первого полугодия чемпионата, вошел в одиннадцатку лучших игроков розыгрыша Кубка Украины 2024/25 и трижды признавался лучшим игроком матча по версии болельщиков "Буковины"", - отметил клуб
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29-летний футболист присоединился к клубу в сентябре 2024 года. На его счету 21 сыгранный матч и 4 забитых гола.
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