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Проявил себя. Буковина продлила контракт с центральным защитником

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Проявил себя. Буковина продлила контракт с центральным защитником

Фото: ФК Буковина

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"Буковина" продлила контракт с центральным защитником.

Никита Безуглый продлил контракт с черновицким клубом до 2026 года.

"Безуглый рекордные пять раз попадал в символические сборные тура Первой лиги, а также - в символическую сборную по итогам первого полугодия чемпионата, вошел в одиннадцатку лучших игроков розыгрыша Кубка Украины 2024/25 и трижды признавался лучшим игроком матча по версии болельщиков "Буковины"", - отметил клуб

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29-летний футболист присоединился к клубу в сентябре 2024 года. На его счету 21 сыгранный матч и 4 забитых гола.

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Буковина (Черновцы) Никита Безуглый
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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Владислав Прийменко
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