Подолье - Колос-2: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге

В первом матче "Подолье" на выезде победило 2:0 и существенно приблизилось к сохранению прописки в Первой лиге. Это был не лучший матч в исполнении подопечных Ковальца, но результат на табло. Напомним, что "Колос-2" занял второе место во Второй лиге, а "Подолье“ - седьмое место в группе "Выбывание" Первой лиги.

Начало игры - в 12:00. Смотреть онлайн можно на Divisport.

Плей-офф за право играть в Первой лиге-2025/26. Второй матч

08.06.2025. 12:00. "Подолье". Хмельницкий

"Подолье" - "Колос-2"