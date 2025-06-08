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Подолье - Колос-2: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге

Первая лига

Подолье - Колос-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.06.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Подолье - Колос-2: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге

Фото: ФК Колос-2

Новина українською

В первом матче "Подолье" на выезде победило 2:0 и существенно приблизилось к сохранению прописки в Первой лиге. Это был не лучший матч в исполнении подопечных Ковальца, но результат на табло. Напомним, что "Колос-2" занял второе место во Второй лиге, а "Подолье“ - седьмое место в группе "Выбывание" Первой лиги.

Начало игры - в 12:00. Смотреть онлайн можно на Divisport.

Плей-офф за право играть в Первой лиге-2025/26. Второй матч

08.06.2025. 12:00. "Подолье". Хмельницкий

"Подолье" - "Колос-2"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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