Плей-офф за Первую лигу. Подолье в шаге от сохранения прописки во втором по рангу дивизионе Украины

В среду команды сыграли первый матч, который завершился победой хмельницкого коллектива - 2:0. Безусловно, у команды Сергея Ковальца гораздо больше шансов остаться в Первой лиге, но надеемся, что ковалевский коллектив сможет навязать борьбу.

Плей-офф за Первую лигу. Второй матч

"Подолье" - "Колос-2"

08.06.2025. 12:00. "Подолье". Хмельницкий

Первая игра завершилась победой "Подолья" - 2:0. Однако, результат не соответствовал ходу событий на поле. Коллектив из Ковалевки точно хотя бы на гол заслужил, но реализовать свои моменты не смог. Гораздо активнее играли представители Второй лиги, но не хватило мастерства в заключительной трети поля. Моментов было немало, но довести атаки до логического завершения не смогли. А вот "Подолье" сыграло максимально прагматично. Подопечные Ковальца отдали инициативу сопернику и смогли выжать максимум из минимума. Это была явно не лучшая игра "Подолья", но результат на табло. Хмельницкий коллектив сделал весомый шаг к сохранению перволиговой прописки. В составе "Подолья" стоит отметить голкипера Валерия Юрчука, который несколько раз всерьез вступал в игру и, несмотря на давление, сохранил ворота в неприкосновенности. Напомним, что в плей-офф за чемпионство Второй лиги "Колос-2" тоже первый матч проиграл 0:2, но на выезде ковалевцы смогли трижды забить в конце встречи и перевели все в серию пенальти. Смогут ли на этот раз подопечные Бондаренко проявить характер?