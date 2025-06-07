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Плей-офф за Первую лигу. Непростой выезд для Металлурга

Первая лига

Важная игра для обеих команд

Плей-офф за Первую лигу. Непростой выезд для Металлурга

Фото: МФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересное двухматчевое противостояние ожидает болельщиков украинского футбола. В борьбе за право в следующем сезоне играть в Первой лиге встретятся "Чернигов" и "Металлург". Легко запорожцам точно не будет, ведь "северяне" в 2025 году играют очень качественно.

Плей-офф за Первую лигу. Первый матч

"Чернигов" - "Металлург"

08.06.2025. 13:00. "Чернигов Арена". Чернигов

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Чернигове. "Чернигов" в 2025 году выступает очень качественно. Команда в официальных матчах во второй части сезона вообще не проигрывала. Стоит отметить игру "северян" в защите. "Чернигов" за весь сезон Второй лиги пропустил всего десять голов и заслуженно завоевал бронзовые награды. В плей-офф за третье место "Чернигов" с общим счетом 4:2 победил "Скалу 1911". На выезде подопечные Черного сыграли максимально прагматично и уверенно по счету. Уже в дебюте Новиков открыл счет и "северяне" смогли удержать это преимущество. Стоит отдать должное именно Новикову. Это настоящий герой весенней части сезона у черниговцев - много забивал, ассистировал, оформил гол+пас в двух матчах за бронзовые медали.

"Металлург" занял шестое место в группе "Выбывание". Это был очень непростой сезон для запорожцев и по ходу чемпионата руководство клуба приняло решение о смене тренерского штаба. Стабильности "Металлургу" не хватает, но были хорошие матчи даже весной. Стоит отметить очень слабую игру команды в защите - сразу 35-ть пропущенных мячей.

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