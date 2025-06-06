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Буковину покинул еще один футболист

Первая лига

У игрока истек контракт с клубом

Буковину покинул еще один футболист

Фото: ФК Буковина

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"Буковина" прекратила сотрудничество с полузащитником Владиславом Хамелюком.

Срок действия контракта 27-летнего футболиста с "желто-черными" истекает в конце июня, и стороны решили не продлевать соглашение по взаимному согласию.

Хамелюк присоединился к "Буковине" в январе 2024 года. Всего за полтора сезона в составе черновицкого клуба центральный полузащитник сыграл в 29 матчах. В кампании-2024/25 футболист провел за команду 23 поединка - 18 матчей в Первой лиге и еще 5 игр в Кубке Украины.

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Ранее "Буковину" покинули полузащитник Роман Бодня, голкипер Иван Пономаренко и центрбек Максим Лопыренок.

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Буковина (Черновцы) Владислав Хамелюк
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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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