Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковину покинул еще один футболист
У игрока истек контракт с клубом
Фото: ФК Буковина
"Буковина" прекратила сотрудничество с полузащитником Владиславом Хамелюком.
Срок действия контракта 27-летнего футболиста с "желто-черными" истекает в конце июня, и стороны решили не продлевать соглашение по взаимному согласию.
Хамелюк присоединился к "Буковине" в январе 2024 года. Всего за полтора сезона в составе черновицкого клуба центральный полузащитник сыграл в 29 матчах. В кампании-2024/25 футболист провел за команду 23 поединка - 18 матчей в Первой лиге и еще 5 игр в Кубке Украины.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее "Буковину" покинули полузащитник Роман Бодня, голкипер Иван Пономаренко и центрбек Максим Лопыренок.
Популярное сейчас
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Уже 5 сборных после квалификации в Азии получили путевки на Мундиаль
- Не в пользу Александрии. Шищенко сделал свой выбор
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной