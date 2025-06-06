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Капитан Буковины подписал новый контракт с клубом
Виталий Кольцов остается в клубе
Фото: ФК Буковина
"Буковина" продлила сотрудничество с капитаном команды Виталием Кольцовым.
Срок действия нового соглашения между 31-летним полузащитником и клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Кольцов присоединился к "желто-черным" в июне 2024 года. Всего в минувшей кампании опорник в составе черновицкого клуба провел 24 матча, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Также по итогам сезона 2024/25 Кольцов занял 3-е место по количеству сыгранных минут в составе "желто-черных" (2089 минут) и вошел в тройку лучших игроков команды по системе "гол+пас".
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Ранее "Буковину" покинули полузащитники Роман Бодня и Владислав Хамелюк, голкипер Иван Пономаренко и центрбек Максим Лопыренок.
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