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Капитан Буковины подписал новый контракт с клубом

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Виталий Кольцов остается в клубе

Капитан Буковины подписал новый контракт с клубом

Фото: ФК Буковина

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"Буковина" продлила сотрудничество с капитаном команды Виталием Кольцовым.

Срок действия нового соглашения между 31-летним полузащитником и клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Кольцов присоединился к "желто-черным" в июне 2024 года. Всего в минувшей кампании опорник в составе черновицкого клуба провел 24 матча, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Также по итогам сезона 2024/25 Кольцов занял 3-е место по количеству сыгранных минут в составе "желто-черных" (2089 минут) и вошел в тройку лучших игроков команды по системе "гол+пас".

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Ранее "Буковину" покинули полузащитники Роман Бодня и Владислав Хамелюк, голкипер Иван Пономаренко и центрбек Максим Лопыренок.

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Буковина (Черновцы) Виталий Кольцов
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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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