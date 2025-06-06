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Черноморец продлил контракт с тремя игроками основы
Главная задача - веррнуться в УПЛ
chornomorets.ua
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Все договоры рассчитаны на один сезон.
Отмечается, что игроки будут помогать команде в главной идее следующего сезона – вернуться в УПЛ.
Напомним, что Ермаков в минувшем сезоне провел 21 матч и сделал 2 ассиста, у Габелка 30 матчей и 1 гол, а Хобленко забил 4 гола и сделал ассист в 28 встречах.
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Источник:ФК Чорноморець
Опубликовал: Михаил Черныш
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