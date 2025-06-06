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Черноморец продлил контракт с тремя игроками основы

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Главная задача - веррнуться в УПЛ

Черноморец продлил контракт с тремя игроками основы

chornomorets.ua

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"Черноморец" официально объявил о продлении контрактов с тремя игроками – форвардом Алексеем Хобленко, хавбеком Артемом Габелком и защитником Виталием Ермаковым.

Все договоры рассчитаны на один сезон.

Отмечается, что игроки будут помогать команде в главной идее следующего сезона – вернуться в УПЛ.

Напомним, что Ермаков в минувшем сезоне провел 21 матч и сделал 2 ассиста, у Габелка 30 матчей и 1 гол, а Хобленко забил 4 гола и сделал ассист в 28 встречах.

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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Михаил Черныш
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