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Левый берег покидает опытный вингер, - Источник
В первую лигу без Владислава
Фото: Лівий Берег
По информации журналиста Дмитрия Венкова, Владислав Войцеховский покидает "аист" и будет искать себе новый клуб.
32-летний вингер в минувшем сезоне оформил 1 гол и 2 результативные передачи в 26 матчах.
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Напомним, полузащитник присоединился к "Левому Берегу" летом 2023 года и вместе с командой год назад выходил в Элитный дивизион украинского футбола.
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