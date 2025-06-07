Левый берег покидает опытный вингер, - Источник

По информации журналиста Дмитрия Венкова, Владислав Войцеховский покидает "аист" и будет искать себе новый клуб.

32-летний вингер в минувшем сезоне оформил 1 гол и 2 результативные передачи в 26 матчах.

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Напомним, полузащитник присоединился к "Левому Берегу" летом 2023 года и вместе с командой год назад выходил в Элитный дивизион украинского футбола.