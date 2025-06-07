Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 запустил голосование на лучший гол сезона: за победу соревнуются 10 претендентов – ВИДЕО
Три – из первой части сезона, семь – со второй
Фото: ФК Металіст 1925
Харьковский "Металлист 1925" начал голосование за самый красивый гол команды в сезоне 2024/25 гг.
В общей сложности принимают участие 10 претендентов: три гола из первой части сезона, семь – со второй. Есть голы из Кубка Украины, Первой лиги, а также с матчей плей-офф за право участия в УПЛ
Голосование на официальном сайте клуба продлится до завтра, 8 июня. Оно доступно только зарегистрированным пользователям сайта и завершится в 19:25.
Напомним, что "Металлист 1925" финишировал на третьем месте в чемпионской группе Первой лиги, после чего победил "Левый берег" в поединке за право выступать в УПЛ.
Популярное сейчас
- Нападающему Полесья выбило окна в доме из-за атаки россиян: он попросил агента искать ему новый клуб
- Сборная Украины объявила заявку на матч против Канады
- Победы украинских сборных U-20 и U-21, новый тренер Довбика, уход Шищенко. Главные новости за 6 июня
- Ракицкий, долги, состав. Кучер откровенно рассказал о будущем Черноморца
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии