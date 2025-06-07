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Металлист 1925 запустил голосование на лучший гол сезона: за победу соревнуются 10 претендентов – ВИДЕО

Первая лига

Три – из первой части сезона, семь – со второй

Металлист 1925 запустил голосование на лучший гол сезона: за победу соревнуются 10 претендентов – ВИДЕО

Фото: ФК Металіст 1925

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Харьковский "Металлист 1925" начал голосование за самый красивый гол команды в сезоне 2024/25 гг.

В общей сложности принимают участие 10 претендентов: три гола из первой части сезона, семь – со второй. Есть голы из Кубка Украины, Первой лиги, а также с матчей плей-офф за право участия в УПЛ

Голосование на официальном сайте клуба продлится до завтра, 8 июня. Оно доступно только зарегистрированным пользователям сайта и завершится в 19:25.

Напомним, что "Металлист 1925" финишировал на третьем месте в чемпионской группе Первой лиги, после чего победил "Левый берег" в поединке за право выступать в УПЛ.

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Источник:
Офіційний сайт Металіста 1925
Опубликовал: Максим Кучер
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