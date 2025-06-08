Чернигов - Металлург: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге

В Чернигове сыграют первый матч плей-офф за право следующего сезона выступать в Первой лиге. Местная команда завоевала бронзовые награды Второй лиги. В плей-офф за третье место "Чернигов" с общим счетом 4:2 переиграл "Скалу 1911". А вот запорожский "Металлург" по итогам сезона занял шестое место в группе "Выбывание".

Начало игры - в 13:00. Смотреть онлайн можно на Divisport.

Плей-офф за право играть в Первой лиге-2025/26. Первый матч

08.06.2025. 13:00. "Чернигов Арена. Чернигов

"Чернигов" - "Металлург"