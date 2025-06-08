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Плей-офф за Первую лигу. Подолье - Колос-2 1:0. Хмельницкий коллектив остается в Первой лиге

Первая лига

Решающий матч

Плей-офф за Первую лигу. Подолье - Колос-2 1:0. Хмельницкий коллектив остается в Первой лиге

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду в Буче игра завершилась победой "Подолья" - 2:0. Коллектив из Ковалевки создал больше моментов, но забить так и не смог. Зато подопечные Сергея Ковальца смогли выжать максимум и обеспечили себе комфортное преимущество перед домашней игрой.

С первых минут прогнозируемо владели инициативой гости, но им не удавалось довести атаки до логического завершения. Хмельницкий коллектив максимально внимательно играл в защите. Темп противостояния был медленным. Голкиперы откровенно отдыхали от работы. Болельщикам было очень непросто наблюдать за этой игрой, ведь моментов не было. Во второй половине тайма больше контролировали мяч хозяева, но с конструктивом у них были существенные проблемы. На перерыв соперники ушли без голов и без моментов.

Сразу после перерыва активизировались футболисты "Подолья", но открыть счет так и не удавалось. Стоит отметить удар Лыса, но он не смог попасть в створ ворот. Открыть счет хозяевам помог стандарт. После подачи Савина с углового отличился Веремеенко - 1:0.

Таким образом, "Подолье" сохраняет за собой место в Первой лиге на следующий сезон, а "Колос-2" продолжит играть во Второй лиге.

Плей-офф за Первую лигу. Второй матч

"Подолье" - "Колос-2" 1:0

Голы: Веремеенко (58)

"Подолье" (стартовый состав): Юрчук - Балан, Шкиндер, Веремеенко, Азизов, Корешков, Гемега, Савин, Снижко, Лис, Шаврин

"Колос-2" (стартовый состав): Михеев - Скляренко, Терехов, Канаев, Сокол, Головкин, Любко, Шевчук, Недоля, Дымнич, Хруль

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