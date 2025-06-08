Плей-офф за Первую лигу. Чернигов - Металлург 3:0. Солидная игра бронзового призера Второй лиги

В Чернигове бронзовый призер Второй лиги принимал шестую команду группы "Выбывание" Первой лиги. Это был первый матч плей-офф за право следующего сезона выступать во втором по рангу дивизионе Украины.

На 13-й минуте с выгодной позиции акцентировано не смог попасть по мячу Алексей Бандурин. А вот хозяева своим шансом воспользовались. Бандурин выбил мяч прямо на Шалфеева, который не промахнулся - 1:0. Воспитанник запорожского футбола забивает в ворота "Металлурга". Этот гол добавил "северянам" уверенности в собственных силах. На 31-й минуте после быстрой атаки должен был увеличивать преимущество "Чернигова" Безгубченко, но он не смог переиграть голкипера запорожцев. Больше голов до перерыва не было. Джилиндо еще в первом тайме смог реабилитироваться за упущенный момент. Перед самым перерывом после передачи Новикова мастерски в дальний угол пробил Безгубченко - 2:0.

После перерыва футболисты "Чернигова" по счету играли уверенно, а вот запорожцы откровенно разочаровывали. Стоит отдать должное хозяевам, которые при первой возможности доставляли мяч в заключительную треть. На 81-й минуте Романченко реализовал пенальти и довел счет до разгромного - 3:0. Это очень серьезная заявка на Первую лигу для "Чернигова".

Ответный матч в Запорожье состоится 12-го июня.

Плей-офф за Первую лигу. Первый матч

"Чернигов" - "Металлург" 3:0

Голы: Шалфеев (15), Безгубченко (43), Романченко (81, пен)

"Чернигов" (стартовый состав): Татаренко - Картушов, Фатеев, Романченко, Шушко, Бибик, Шалфеев, Сердюк, Порохня, Безгубченко, Новиков

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Товкач, Клименко, Козлов, Алибеков, Бандурин, Фальковский, Страдс, Иродовский, Нехтий