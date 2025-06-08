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Шищенко заберет в Буковину двух игроков Оболони
На правах свободных агентов
Фото: Оболонь
Летом "Буковина" получит кадровое усиление с УПЛ. Кроме главного тренера Сергея Шищенко, клуб из Черновцов подпишет еще двух представителей "Оболони".
По эксклюзивной информации UA-Футбол, бывший коуч “пивоваров” надеется взять с собой на новое место работы двух "старых" подопечных. Речь о полузащитниках Вадиме Витенчуке и Виталие Груше.
У обоих футболистов истекают сроки контрактов с киевлянами. Игроки еще ведут переговоры с "пивоварами", но вполне серьезно относятся к приглашению в черновицкую команду от Шищенко.
В сезоне-2024/25 Груша провел в составе "пивоваров" 25 матчей с учетом Кубка и набрал 4 очка по системе "гол+пасс" (2+2). Виттенчук провел на пять игр больше (30), однако результативными действиями не отличался.
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