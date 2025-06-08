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Шищенко заберет в Буковину двух игроков Оболони

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На правах свободных агентов

Шищенко заберет в Буковину двух игроков Оболони

Фото: Оболонь

Новина українською

Летом "Буковина" получит кадровое усиление с УПЛ. Кроме главного тренера Сергея Шищенко, клуб из Черновцов подпишет еще двух представителей "Оболони".

По эксклюзивной информации UA-Футбол, бывший коуч “пивоваров” надеется взять с собой на новое место работы двух "старых" подопечных. Речь о полузащитниках Вадиме Витенчуке и Виталие Груше.

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У обоих футболистов истекают сроки контрактов с киевлянами. Игроки еще ведут переговоры с "пивоварами", но вполне серьезно относятся к приглашению в черновицкую команду от Шищенко.

В сезоне-2024/25 Груша провел в составе "пивоваров" 25 матчей с учетом Кубка и набрал 4 очка по системе "гол+пасс" (2+2). Виттенчук провел на пять игр больше (30), однако результативными действиями не отличался.

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Сергей Шищенко Буковина (Черновцы) Виталий Груша Оболонь (Киев) Вадим Витенчук
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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