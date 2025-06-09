Буковина продлила контракт с центральным полузащитником

"Буковина" договорилась о продлении контракта с полузащитником Юрием Глущуком.

Новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на один год – до 30 июня 2026 года.

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Глущук присоединился к "Буковине" в июне 2024 года. В прошлом сезоне центральный полузащитник провел в составе "желто-черных" 22 матча (16 поединков в Первой лиге и еще 6 кубковых игр), в которых записал в свой актив две результативные передачи.

Именно Глущук стал лучшим ассистентом "Буковины" в историческом для черновчан розыгрыше Кубка Украины 2024/25, оформив важные голевые передачи в матчах с ФК "Николаев" и в полуфинале с киевским "Динамо".