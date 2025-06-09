Ворскла может отказаться от участия в Первой лиге

" Ворскла " которая по итогам сезона вылетела из УПЛ, и которая пребывает в серьезном финансовом кризисе, может не выйти на старт Первой лиги в следующем сезоне.

Как сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на источники в клубе "Ворскла" точно не прекратит свое существование, однако для сокращения финансовых расходов может отказаться от выступлений на уровне Первой лиги.

В таком случае полтавский клуб может продолжить играть в аматорских соревнованиях.

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Также есть вариант, что команда заявится на Вторую лигу, где в минувшем сезоне выступала "Ворскла-2", и именно на молодых футболистах этой команды и будет строиться новая команда.

Впрочем, пока что окончательного решения у руководства пока нет – все находится в процессе обсуждения.

Напомним, что кроме финансовых проблем и вылета из УПЛ на клуб также наложен трансферный бан от ФИФА за долги перед бывшими игроками.