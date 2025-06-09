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Ворскла может отказаться от участия в Первой лиге
Но клуб вроде как не должен исчезнуть
instagram.com/fcvp.official
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Как сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на источники в клубе "Ворскла" точно не прекратит свое существование, однако для сокращения финансовых расходов может отказаться от выступлений на уровне Первой лиги.
В таком случае полтавский клуб может продолжить играть в аматорских соревнованиях.
Также есть вариант, что команда заявится на Вторую лигу, где в минувшем сезоне выступала "Ворскла-2", и именно на молодых футболистах этой команды и будет строиться новая команда.
Впрочем, пока что окончательного решения у руководства пока нет – все находится в процессе обсуждения.
Напомним, что кроме финансовых проблем и вылета из УПЛ на клуб также наложен трансферный бан от ФИФА за долги перед бывшими игроками.
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