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В клубной структуре Черноморца произошли перестановки
В межсезонье в Одессе скучать не приходится
ФК Чорноморець
Тренерские пертурбации в одесском клубе, которые начались еще в разгар весны, продолжаются. Как стало известно UA-Футбол, один из ассистентов главных тренеров "Черноморца" – сначала Александра Бабича, а затем и Александра Кучера – Анатолий Диденко покинул свой пост. Однако из клуба он не ушел, а занял хорошо знакомую ему должность - старшего тренера юношеской команды U-19. В этой роли он заменил Андрея Ущаповского, который не один сезон (с перерывами) работал с ближайшим резервом "моряков". Отныне этот молодой специалист является спортивным директором Академии "Черноморца".
До работы в "Черноморце" (U-19) Ущаповский имел опыт тренерской работы в столичном "Арсенале", белоцерковском "Арсенале-Киевщина" и "Левом берегу" из пригорода Киева.
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