  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. В клубной структуре Черноморца произошли перестановки

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В клубной структуре Черноморца произошли перестановки

Первая лига
Обновлено

В межсезонье в Одессе скучать не приходится

В клубной структуре Черноморца произошли перестановки

ФК Чорноморець

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренерские пертурбации в одесском клубе, которые начались еще в разгар весны, продолжаются. Как стало известно UA-Футбол, один из ассистентов главных тренеров "Черноморца" – сначала Александра Бабича, а затем и Александра Кучера – Анатолий Диденко покинул свой пост. Однако из клуба он не ушел, а занял хорошо знакомую ему должность - старшего тренера юношеской команды U-19. В этой роли он заменил Андрея Ущаповского, который не один сезон (с перерывами) работал с ближайшим резервом "моряков". Отныне этот молодой специалист является спортивным директором Академии "Черноморца".

До работы в "Черноморце" (U-19) Ущаповский имел опыт тренерской работы в столичном "Арсенале", белоцерковском "Арсенале-Киевщина" и "Левом берегу" из пригорода Киева.

По теме
yellow-arrow
Ворскла может отказаться от участия в Первой лиге
yellow-arrow
Первак на днях покинет Левый Берег. Клуб уже нашел ему замену
yellow-arrow
Буковина продлила контракт с центральным полузащитником
Анатолий Диденко Первая лига Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости