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Сразу три игрока покинули Левый Берег
В связи с завершением контрактов
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" завершил сотрудничество с вингером Владиславом Войцеховским, защитником Владиславом Шаповалом и полузащитником Климом Приходько.
Все они покинули команду в связи с окончанием срока действия контрактов.
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32-летний вингер Владислав Войцеховский присоединился к "Левому Берегу" в 2023 году. Опытный хавбек прошел вместе с командой Первую лигу, оформив первый гол "аистов" на этом уровне, и дебютировал в элите украинского футбола. В сезоне 2024/25 на счету Влада - 24 матча и два ассиста.
Владислав Шаповал стал игроком "Левого Берега" летом 2024 года. За команду 30-летний защитник провел 22 поединка в Премьер-лиге.
25-летний Клим Приходько также присоединился к "аистам" в конце прошлого лета. В статусе игрока "Левого Берега" полузащитник провел 19 матчей, дебютировав забитым голом в ворота "Вереса".
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