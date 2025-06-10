Сразу три игрока покинули Левый Берег

"Левый Берег" завершил сотрудничество с вингером Владиславом Войцеховским, защитником Владиславом Шаповалом и полузащитником Климом Приходько.

Все они покинули команду в связи с окончанием срока действия контрактов.

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32-летний вингер Владислав Войцеховский присоединился к "Левому Берегу" в 2023 году. Опытный хавбек прошел вместе с командой Первую лигу, оформив первый гол "аистов" на этом уровне, и дебютировал в элите украинского футбола. В сезоне 2024/25 на счету Влада - 24 матча и два ассиста.

Владислав Шаповал стал игроком "Левого Берега" летом 2024 года. За команду 30-летний защитник провел 22 поединка в Премьер-лиге.

25-летний Клим Приходько также присоединился к "аистам" в конце прошлого лета. В статусе игрока "Левого Берега" полузащитник провел 19 матчей, дебютировав забитым голом в ворота "Вереса".