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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Александром Каденко

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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Александром Каденко

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Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 09.06.2025.

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Гость программы - президент ПФЛ Александр Каденко.

В выпуске:

  • Матчи плей-офф: "Подолье" остается в Первой лиге, "Чернигов" делает весомый шаг к повышению в классе;
  • Александр Каденко об итогах соревнований, новом формате в следующем сезоне и ожиданиях от Конференции ПФЛ 17 июня;
  • Вторая лига: топ событий в Группе Б;
  • Победитель конкурса от SELECT Sport Украина.

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Первая лига Вторая лига ПФЛ Александр Каденко Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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