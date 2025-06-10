Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Александром Каденко
Итоги сезона 2024/25
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 09.06.2025.
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Гость программы - президент ПФЛ Александр Каденко.
В выпуске:
- Матчи плей-офф: "Подолье" остается в Первой лиге, "Чернигов" делает весомый шаг к повышению в классе;
- Александр Каденко об итогах соревнований, новом формате в следующем сезоне и ожиданиях от Конференции ПФЛ 17 июня;
- Вторая лига: топ событий в Группе Б;
- Победитель конкурса от SELECT Sport Украина.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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