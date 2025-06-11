Плей-офф за Первую лигу. Металлург может спасти лишь чудо

На "Славутич Арене" сыграют второй матч плей-офф за право в следующем сезоне выступать в Первой лиге. В Чернигове местная команда победила 3:0 и сделала очень весомый шаг к повышению в классе.

Плей-офф за Первую лигу. Второй матч

"Металлург" - "Чернигов"

12.06.2025. 12:00. "Славутич Арена". Запорожье

В воскресенье игра на "Чернигов Арене" завершилась неожиданной разгромной победой "Чернигова" - 3:0. Все ожидали конкурентного футбола, но представители Второй лиги по всем показателям превосходили своих соперников. В составе хозяев забивали Шалфеев, Безгубченко и Романченко. Убедительная победа в первом матче делает поездку черниговцев в гости к "Металлургу" комфортной. Стоит отдать должное подопечным Чорного, которые сыграли солидно. А вот запорожцы откровенно разочаровали. Футболисты "Металлурга" вроде и неплохо начали встречу, но после пропущенного мяча их вообще не было заметно на поле. "Металлургу" в том матче не хватило Близниченко, который является лидером команды. Могут ли запорожцы отыграть три мяча? Кажется, что хозяева поля могут надеяться только на чудо, ведь реальных шансов сохранить прописку в Первой лиге у них очень мало. "Металлургу" в ответном матче не поможет дисквалифицированный Костюченко.