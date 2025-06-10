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Черноморец готовит усиление под Первую лигу

Первая лига
Обновлено

Во вратарскую линию

Черноморец готовит усиление под Первую лигу

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Как уже сообщалось, в тренерском штабе одесского "Черноморца" в период текущего межсезонья ожидается появление нового специалиста – Андрея Диканя, который будет в команде отвечать за подготовку вратарей, заменив на этой должности Евгения Боровика.

Также, по информации Sport.ua, не исключено, что вслед за Диканем в "Черноморец" может отправиться и 31-летний голкипер Герман Пеньков, с которым они работали вместе в черкасском ЛНЗ.

Напомним, что в минувшем сезоне Пеньков был глубоко запасным киепром черкасской команды – провел в УПЛ только 1 матч, в котором пропустил 1 гол.

В профессиональной карьере этого футболиста также были выступления в каменской "Стали", львовских "Карпатах", донецком "Олимпике", "Львове" и "Минае".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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