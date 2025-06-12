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Металлург - Чернигов: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге

Первая лига

Металлург - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.06.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлург - Чернигов: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге

Фото: ФК Чернігів

Новина українською

Сегодня, 12 июня состоится ответный матч плей-офф за право выступать в Первой лиге: "Металлург" примет на своем поле "Чернигов".

В первом поединке уверенную победу одержали черниговцы - 3:0.

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Поединок начнется в 12:00. Смотреть онлайн можно на Divisport.

Плей-офф за право играть в Первой лиге-2025/26. Ответный матч
12.06.2025
Запорожье, "Славутич Арена"
"Металлург" 12:00 "Чернигов"
Видеотрансляция - YouTubе-канал Divisport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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