Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлург - Чернигов: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге
Металлург - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.06.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
Сегодня, 12 июня состоится ответный матч плей-офф за право выступать в Первой лиге: "Металлург" примет на своем поле "Чернигов".
В первом поединке уверенную победу одержали черниговцы - 3:0.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Поединок начнется в 12:00. Смотреть онлайн можно на Divisport.
Плей-офф за право играть в Первой лиге-2025/26. Ответный матч
12.06.2025
Запорожье, "Славутич Арена"
"Металлург" 12:00 "Чернигов"
Видеотрансляция - YouTubе-канал Divisport
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Турки выставили Шахтеру ценник на голкипера сборной
- Металлист 1925 предлагает 1.5 млн евро за дебютанта сборной Украины
- В клубной структуре Черноморца произошли перестановки
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул