Металлург - Чернигов: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в Первой лиге

Сегодня, 12 июня состоится ответный матч плей-офф за право выступать в Первой лиге: "Металлург" примет на своем поле "Чернигов".

В первом поединке уверенную победу одержали черниговцы - 3:0.

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Поединок начнется в 12:00. Смотреть онлайн можно на Divisport.

Плей-офф за право играть в Первой лиге-2025/26. Ответный матч

12.06.2025

Запорожье, "Славутич Арена"

"Металлург" 12:00 "Чернигов"

Видеотрансляция - YouTubе-канал Divisport