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Левый Берег завершил сотрудничество с братьями-близнецами
Братья Когуты покинули клуб
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" официально объявил об уходе братьев-близнецов Ивана и Николая Когутов.
Срок действия контрактов 26-летних полузащитников истекают в конце июня, и стороны договорились не продлевать сотрудничество по обоюдному согласию.
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Иван и Николай присоединились к "Левому Берегу" в 2023 году и внесли значительный вклад в выход команды в УПЛ по итогам сезона 2023/24.
В течение двух сезонов Николай провел в составе "аистов" 58 матчей и отличился тремя забитыми мячами, в активе Ивана – 53 поединка и также три гола.
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