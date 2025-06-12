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Левый Берег завершил сотрудничество с братьями-близнецами

Первая лига
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Братья Когуты покинули клуб

Левый Берег завершил сотрудничество с братьями-близнецами

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

"Левый Берег" официально объявил об уходе братьев-близнецов Ивана и Николая Когутов.

Срок действия контрактов 26-летних полузащитников истекают в конце июня, и стороны договорились не продлевать сотрудничество по обоюдному согласию.

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Иван и Николай присоединились к "Левому Берегу" в 2023 году и внесли значительный вклад в выход команды в УПЛ по итогам сезона 2023/24.

В течение двух сезонов Николай провел в составе "аистов" 58 матчей и отличился тремя забитыми мячами, в активе Ивана – 53 поединка и также три гола.

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Николай Когут Иван Когут Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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