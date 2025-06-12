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Плей-офф за Первую лигу. Металлург - Чернигов 0:2. Клуб из Чернигова повышается в классе
Запорожцы опускаются во Вторую лигу
Фото: ФК Чернігів
После разгромной победы "Чернигова" в первом матче (3:0) сложно было найти какую-то интригу в противостоянии на "Славутич Арене". Должно было случиться чудо, чтобы запорожцы отыгрались с 0:3 и остались в Первой лиге. Гости приехали в прифронтовое Запорожье в хорошем настроении. В 2025 году "Чернигов" еще не проигрывал.
Игра началась в спокойном темпе. Как ни странно, но гости больше контролировали мяч. А вот запорожцы откровенно разочаровывали своей пассивностью. Стоит отдать должное футболистам "Чернигова", которые не играли на ничью, а стремились забить. Хозяевам не хватало Близниченко, который за счет своих индивидуальных действий мог решить судьбу противостояния. На 20-й минуте впервые пришлось вступить в игру Татаренко, когда он парировал удар Иродовского. Медленный темп матча полностью устраивал "северян". Хозяевам поля не хватало скорости на флангах. На перерыв соперники ушли без голов.
В начале второго тайма было много эмоций и нарушений правил, но до голевых моментов дело не доходило. Запорожцы должны были выходить вперед на 63-й минуте, но Бандурин пробил в перекладину с нескольких метров. А вот "Чернигов" в следующей атаке своим шансом воспользовался. Из пределов штрафной хладнокровно в дальний угол пробил Койдан - 0:1. На 84-й минуте быструю атаку гостей своим результативным ударом завершил Шумило - 0:2.
Таким образом, "Чернигов" в следующем сезоне будет играть в Первой лиге, а "Металлург" - во Второй лиге.
Плей-офф за Первую лигу. Второй матч
"Металлург" - "Чернигов" 0:2
Голы: Койдан (63), Шумило (84)
"Металлург" (стартовый состав): Байда - Страдс, Клименко, Юречко, Козлов, Алибеков, Бандурин, Иродовский, Близнюк, Беляев, Нехтий
"Чернигов" (стартовый состав): Татаренко - Картушов, Фатеев, Романченко, Шумило, Сердюк, Койдан, Бибик, Порохня, Безгубченко, Новиков
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