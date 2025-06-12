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Четыре команды из УПЛ и две из Второй Лиги. Определились все участники Первой Лиги ПФЛ сезона 2025/26

Первая лига

Борьба за УПЛ начинается

Четыре команды из УПЛ и две из Второй Лиги. Определились все участники Первой Лиги ПФЛ сезона 2025/26

Фото: МФК Металург

Новина українською

Определились все участники Первой Лиги ПФЛ сезона 2025/26.

Закончились переходные матчи за повышение/сохранение в УПЛ и Первой Лиге и стали известны все участники турнира.

Из Второй Лиги вышли "Пробой Городенка" (победитель турнира) и "Чернигов", который одолел "МФК Металлург" в переходных матчах.

В Первой Лиге будут играть:

  • Агробизнес
  • Буковина
  • Виктория
  • Ворскла
  • Ингулец
  • Левый Берег
  • Металлист
  • Минай
  • Нива Тернополь
  • Подолье
  • Прикарпатье
  • Пробой Городенка
  • ФСК Мариуполь
  • Чернигов
  • Черноморец
  • ЮКСА

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Даты проведения сезона и расписание матчей появятся позже.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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