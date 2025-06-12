Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре команды из УПЛ и две из Второй Лиги. Определились все участники Первой Лиги ПФЛ сезона 2025/26
Борьба за УПЛ начинается
Фото: МФК Металург
Определились все участники Первой Лиги ПФЛ сезона 2025/26.
Закончились переходные матчи за повышение/сохранение в УПЛ и Первой Лиге и стали известны все участники турнира.
Из Второй Лиги вышли "Пробой Городенка" (победитель турнира) и "Чернигов", который одолел "МФК Металлург" в переходных матчах.
В Первой Лиге будут играть:
- Агробизнес
- Буковина
- Виктория
- Ворскла
- Ингулец
- Левый Берег
- Металлист
- Минай
- Нива Тернополь
- Подолье
- Прикарпатье
- Пробой Городенка
- ФСК Мариуполь
- Чернигов
- Черноморец
- ЮКСА
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Даты проведения сезона и расписание матчей появятся позже.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Аттестация СК Полтава в УПЛ: стало известно, допустят ли клуб к чемпионату
- Победа за Левандовским. Главный тренер сборной Польши ушел в отставку
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Максимов четко ответил, останется ли он в Ворскле
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000