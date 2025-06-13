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Левый Берег расстался с юным футболистом

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Левый Берег расстался с юным футболистом

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

Вратарь Вадим Сташкив покинул "Левый Берег", сообщает официальный сайт клуба.

Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.

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17-летний голкипер выступал за "аистов" с 2023 года. В сезоне 2024/25 Сташков сыграл 18 матчей за "Левый Берег" U-19. Также юный голкипер принял участие в 16 поединках соревнований ДЮФЛУ.

К слову, ранее первую команду "Левого Берега" покинули Владислав Войцеховский, Владислав Шаповал, Клим Приходько, а также братья-близнецы Иван и Николай Когуты.

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Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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