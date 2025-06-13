Лучший тренер Второй лиги-2024 станет преемником Максимова в Ворскле

"Ворскла" нашла замену Юрию Максимову на должности нового главного тренера команды.

Как сообщает Sport.ua, в ближайшее время полтавскую команду возглавит Дмитрий Чирикал.



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С 2019 по 2024 Чирикал работал с "Дружбой", у руля которой был удостоен звания "Лучшего тренера Второй лиги 2024 года". Большую часть минувшего сезона 40-летний специалист провел в ЮКСА - в апреле этого года он был уволен.

Напомним, что по итогам кампании 2024/25 "Ворскла" вылетела из украинской Премьер-лиги.