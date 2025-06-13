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Металлург – Чернигов 0:2. Видео голов и обзор матча
5:0 по сумме двух встреч
Чернігів
"Чернигов" вышел в Первую лигу.
После разгромной победы над "Металлургом" в первом поединке (3:0), коллектив Валерия Черного уверенно обыграл запорожцев и во второй игре со счетом 2:0.
Авторами голов в составе "Чернигова" стали Вячеслав Койдан и Максим Шумило
Запорожский "Металлург", в свою очередь, следующий сезон проведет во Второй лиге.
Плей-офф за Первую лигу. Второй матч
"Металлург" - "Чернигов" 0:2
Голы: Койдан (63), Шумило (84)
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Источник:DIVISPORT
Опубликовал: Александр Бураков
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