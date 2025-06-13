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Металлург – Чернигов 0:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига
Обновлено

5:0 по сумме двух встреч

Металлург – Чернигов 0:2. Видео голов и обзор матча

Чернігів

Новина українською

"Чернигов" вышел в Первую лигу.

После разгромной победы над "Металлургом" в первом поединке (3:0), коллектив Валерия Черного уверенно обыграл запорожцев и во второй игре со счетом 2:0.

Авторами голов в составе "Чернигова" стали Вячеслав Койдан и Максим Шумило

Запорожский "Металлург", в свою очередь, следующий сезон проведет во Второй лиге.

Плей-офф за Первую лигу. Второй матч

"Металлург" - "Чернигов" 0:2

Голы: Койдан (63), Шумило (84)

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Первая лига Вторая лига Металлург (Запорожье) ФК Чернигов
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Источник:
DIVISPORT
Опубликовал: Александр Бураков
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