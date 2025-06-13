Первая лига
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В Ворскле развеяли ряд слухов относительно будущего клуба
Не все так плохо
Ворскла
Стала известна позиция "Ворсклы" по вопросу с поиском нового наставника и возможности выступлений в Первой лиге.
Официальные источники полтавчан отрицают
"Имени этого тренера нет в шорт-листе кандидатов".
Также владелец "Ворсклы" заверил, что
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Источник:канал уболівальників Ворскли
Опубликовал: Александр Бураков
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