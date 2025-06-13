В Ворскле развеяли ряд слухов относительно будущего клуба

Стала известна позиция "Ворсклы" по вопросу с поиском нового наставника и возможности выступлений в Первой лиге.

Официальные источники полтавчан отрицают интерес к экс-тренеру "Дружбы" и ЮКСА Дмитрию Чирикалу:

"Имени этого тренера нет в шорт-листе кандидатов".

Также владелец "Ворсклы" заверил, что информация о снятии клуба с соревнований Первой лиги не соответствует действительности, а его существованию в следующем сезоне угроз нет.