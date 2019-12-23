Футзал. Матч звезд украинской Экстра-лиги. Прямая видеотрансляция
Прямая трансляция поединка
Сегодня в Ровно состоится матч всех звезд украинской Экстра-лиги по футзалу 2019 года.
Стартовые четверки:
"Запад": Артем Фаренюк, Андрей Федюк, Николай Микитюк и Виталий Дзюба.
"Восток": Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Сергей Журба и Александр Педяш.
Тренер "Запада": Валерий Легчанов
Тренер "Востока" Александр Косенко
Отметим, что поединок начнется в 19:00.
Прямая видеотрансляция доступна на нашем сайте:
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