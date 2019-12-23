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Футзал. Матч звезд украинской Экстра-лиги. Прямая видеотрансляция

Футзал
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Прямая трансляция поединка

Футзал. Матч звезд украинской Экстра-лиги. Прямая видеотрансляция
Новина українською

Сегодня в Ровно состоится матч всех звезд украинской Экстра-лиги по футзалу 2019 года.

Стартовые четверки:

"Запад": Артем Фаренюк, Андрей Федюк, Николай Микитюк и Виталий Дзюба.

"Восток": Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Сергей Журба и Александр Педяш.

Тренер "Запада": Валерий Легчанов

Тренер "Востока" Александр Косенко

Отметим, что поединок начнется в 19:00.

Прямая видеотрансляция доступна на нашем сайте:

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В статье: Экстра-лига
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