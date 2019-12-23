Матч всех звезд Экстралиги: Восток в зрелищном матче обыграл Запад
Хорошее действо в Ровно
Сегодня в Ровно состоялся матч всех звезд украинской Экстра-лиги по футзалу 2019 года.
Данное действо (имеется ввиду матч всех звезд), проводилось Экстралигой во второй раз и оставило приятное, хоть и неоднозначное впечатление.
Матч получился веселым и азартным, зрелищным для зрителей (13 голов), да и в целом само по себе проведение такого зрелища не оставило равнодушными ни зрителей, ни игроков, ни тренеров.
Отличная атмосфера, веселые конкурсы в перерывах и после матча, вот только над пиаром и качеством трансляции можно было и поработать.
Но как бы там ни было, отличное мероприятие, которое должно было понравиться всем присутствующим, и которое нужно только продолжать и развивать.
Запад – Восток 6:7
Стартовые четверки:
"Запад": Артем Фаренюк, Андрей Федюк, Николай Микитюк и Виталий Дзюба.
"Восток": Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Сергей Журба и Александр Педяш.
Тренер "Запада": Валерий Легчанов
Тренер "Востока" Александр Косенко