Матч всех звезд Экстралиги: Восток в зрелищном матче обыграл Запад

Сегодня в Ровно состоялся матч всех звезд украинской Экстра-лиги по футзалу 2019 года.

Данное действо (имеется ввиду матч всех звезд), проводилось Экстралигой во второй раз и оставило приятное, хоть и неоднозначное впечатление.

Матч получился веселым и азартным, зрелищным для зрителей (13 голов), да и в целом само по себе проведение такого зрелища не оставило равнодушными ни зрителей, ни игроков, ни тренеров.

Отличная атмосфера, веселые конкурсы в перерывах и после матча, вот только над пиаром и качеством трансляции можно было и поработать.

Но как бы там ни было, отличное мероприятие, которое должно было понравиться всем присутствующим, и которое нужно только продолжать и развивать.

Запад – Восток 6:7

Стартовые четверки:

"Запад": Артем Фаренюк, Андрей Федюк, Николай Микитюк и Виталий Дзюба.

"Восток": Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Сергей Журба и Александр Педяш.

Тренер "Запада": Валерий Легчанов

Тренер "Востока" Александр Косенко