У Продэксима сменился главный тренер
Испанец Хави Родригес покинул клуб
Тренерские перестановки произошли у херсонского "Продэксима".
Испанец Хави Родригес в конце декабря покинул команду по истечению срока контракта.
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Бербенцев.
Отметим, что Дмитрий Бербенцев играл за "Продэксим" на протяжении пяти лет. А в январе 2019 года стал помощником Родригеса. Также он возглавлял молодежный состав команды.
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Источник:МФК Продэксим
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