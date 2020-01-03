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У Продэксима сменился главный тренер

Футзал
(1 голосов)

Испанец Хави Родригес покинул клуб

У Продэксима сменился главный тренер
Новина українською

Тренерские перестановки произошли у херсонского "Продэксима".

Испанец Хави Родригес в конце декабря покинул команду по истечению срока контракта.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Бербенцев.

Отметим, что Дмитрий Бербенцев играл за "Продэксим" на протяжении пяти лет. А в январе 2019 года стал помощником Родригеса. Также он возглавлял молодежный состав команды.

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В статье: Продэксим (Херсон) Дмитрий Бербенцев
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Источник:
МФК Продэксим

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