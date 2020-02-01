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Украина разгромно проигрывает Сербии в отборе на ЧМ-2020

Футзал
(2 голосов)

Жёсткая пощёчина, которая практически ставит крест на надеждах выйти в финальную часть

Украина разгромно проигрывает Сербии в отборе на ЧМ-2020
UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Александра Косенко уже на старте Элит-раунда отбора на ЧМ-2020 практически попрощалась с шансами на проход квалификации.

В нашей группе Испания, Сербия и Франция. В финальную часть выходит победитель квартета, а вторая команда сразится в стыковых матчах, где "жёлто-синие" будут андердогом в противостоянии с Италией или Португалией. И дабы до последних минут не надеяться на попадание в число лучших, наша сборная всё пустила под откос уже по ходу дебютной игры.

Стартовые десять минут первого тайма прошли с преимуществом "жёлто-синих", которое не вылилось ни во что. Сербы оказались более эффективны и реализовали фактически два своих самых острых момента: Пршич прорвался левым краем площадки, а Петров воспользовался привозом Микитюка. У наших очень острых моментов было по меньшей мере три, но реализовать ни один из них не смогли.

Потенциальных пессимистов в лагере болельщиков украинской сборной в дебюте второго тайма разочаровал Пршич точным ударом практически по центру разбив последние шансы на камбэк. После этого игра превратилась больше в доигрывание, по ходу которого сербы забили ещё дважды (рикошет и мощный сольный проход Ракича), а наша команда - один гол (Фаренюк со второй попытки с близкого расстояния пробил вратаря соперников). Три финальные минуты украинцы отыграли с пятым полевым, но не придумали, как воспользоваться розыгрышем лишнего, сократив отставание на один результативный удар.

Завтра матч с Испанией - победа над финалистом последнего Евро ещё оставит теоретические шансы на проход в финальную часть турнира.

Отбор на ЧМ-2020. Элит-раунд
Сербия - Украина 5:2
Голы: Пршич 12, Петров 15, Пршич 22, Томич 30, Ракич 31 - Фаренюк 30, Корсун 39

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В статье: сборная Украины по футзалу чемпионат мира по футзалу
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