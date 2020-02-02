Украина проигрывает Испании в отборе на ЧМ-2020 и покидает турнир

Сборная Украины поставила точку в борьбе за путёвку в финальную часть чемпионата мира 2020. Во втором матче квалификации в Элит-раунде подопечные Александра Косенко уступили финалистам последнего Евро, Испании.

Если зайти с конца и начать с анализа, то в целом наша команда показала достаточно приличный футбол и временами даже вела игру против очень грозного соперника. Но одно дело к чему-то доводить созданное (что при нынешнем тренерском штабе, когда стоит задача не выиграть самим, а дождаться "плывущего трупа врага", получается либо случайно, либо после дичайших ошибок соперника), а другое дело просто катать мяч в середине поля и пытаться забить после дальних ударов.

Вдвойне обидно, что результат первого тайма сложился с двух - простите за жаргон - просто тупых ошибок в обороне. Сначала голкипер Цыпун в своей зоне схватил соперника за ногу, за что рефери назначили пенальти, который реализовал Ортис, а незадолго до сирены на перерыв Дмитрия Сорокина словили на простом финте, однако футболист "жёлто-синих" уже по иннерции привёз ударом по ногам шестой фол - дабл-пенальти и гол от Лосано.

В остальное время украинцы держали мяч, однако основная угроза исходила после дальних ударов. Дважды наши парни разгоняли очень хорошие контратаки, но ни выход двоём на одного защитника (Фаренюк пробил в район "углового флажка"), ни выпад Разуванова на вратаря мы не реализовали.

Надежд на второй тайм - вспоминая вчерашнюю феерию - было немного. Однако в середине 20-минутки Малышко после удачного отскока отыграл один гол. Впрочем, надежда жила недолго: слабая опека Лосано помогла игроку "Барсы" оформить дубль.

Во вторник игра с Францией, которая поставит для нашей команды точку в квалификации на ЧМ-2020. Результат по сути ни на что не влияет. Разве что на итоговое место в группе, но и третье, и четвёртое место точно прекращают борьбу в турнире.

Украина - Испания 1:3

Голы: Малышко 31 - Ортис 1 (пен.), Лосано 19 (дабл-пен.), Лосано 33