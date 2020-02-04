Украина не смогла обыграть Францию и завершила отбор на ЧМ-2020 на последнем месте в группе

Сборная Украины по футзалу сыграла свой заключительный матч в Элит-раунде отбора на ЧМ-2020.

Матч против Франции ничего не решал для обеих команд (обе сборные лишились даже гипотетических шансов на выход из группы), и поэтому превратился в спарринг с повышенной ответственностью.

Подопечные Александра Косенко начали поединок увереннее соперника и открыли счет на 7-й минуте, после того как Журба вывалился на вратаря, и не сближаясь, пробил на силу.

Впрочем, французы довольно быстро отыгрались, а затем, словив кураж и вовсе вышли вперед, при этом не реализовав еще несколько неплохих шансов.

На второй тайм сборная Украины вышла довольно мотивированной, но вот с игрой долгое время не получалось. Основная угроза французам шла от стандартов, и один из них и принес украинцам успех - после подачи углового Педяш пробил и угодил в голкипера, однако первым сориентировался на добивании и сравнял счет.

Нельзя сказать, что за оставшиеся 10 минут матча команды не хотели вырвать победу, однако играли явно с оглядкой на тылы. Украина создала еще пару моментов после угловых, Франция пару раз выбегала в скоростные атаки, однако счет так и не изменился.

2:2. Сборная Украины с одним зачетным пунктом занимает последнее место в группе (по разнице мячей 3-е заняли французы) и на ЧМ не сыграет.

Франция – Украина 2:2

Голы: Мухудин (10), Рамирес (13, с пенальти) - Журба (7), Педяш (29)